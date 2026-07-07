БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бурни реакции в Парламента след като стана ясно, че договорът с „Боташ” ще бъде замразен. Опозицията критикува управляващите и попита на каква цена е постигната тази договорка. Договорът с „Боташ” беше замразен за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна при подобрени условия. Прогресивна България определиха това замразяване като положителен пробив от икономическа гледна точка.

Опозицията е категорична: договорът с „Боташ” е неизгоден, защото нарушава българския интерес и води до огромни загуби. И зададоха редица въпроси: Защо сега се замразява, ако условията са толкова изгодни, колкото твърдяха експерти от „Прогресивна България”? Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към момента? Какво е обещал премиерът и какви ангажименти е поела държавата в чужд интерес?

Петър Витанов, „Прогресивна България”: „Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив. В аспект положителен, икономически гледна точка за България. Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, при съвсем друга международна обстановка. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, а да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.“

- А опозицията казва, защо като този договор е бил толкова изгоден за България, защо сега се замразява, да обяснят „Прогресивна България”.

„Обяснявам. Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, при съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никакъв. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, а да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати.“

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. И забележете срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-я месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящия момент?“

Иво Цанев, ДПС: „Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е добро за наше страна.“

Ивайло Мирчев, „Демократична България”: „България, за да пренася газ от „Боташ”, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, примерно, през Гърция. В резултат на „Боташ” „Булгаргаз” вече е задлъжнял с над един милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години. И сега тук възникват въпроси, какво обещаваме на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази, според българското правителство?“

Радослав Рибарски, „Продължаваме Промяната”: „Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които „Булгаргаз” не може да плаща. Може да е по-благоприятно, ако бъде предоговорено като договорите с Гърция и Азербайджан.“

Костадин Костадинов, „Възраждане”: „Турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната. Ако се окаже, че действително е воден разговор за предоставяне на концесия на магистрала Черно море на турска държава, това представлява държавна измяна.“

Чуха се призиви премиерът да обясни пред депутатите в Парламента всички детайли около замразяването на договора и последващите действия на кабинета.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова

#договор Боташ #развръзка #политически реакции

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
4
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас
5
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Политика

Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Договорът с „Боташ“ на пауза: Първи политически реакции по темата Договорът с „Боташ“ на пауза: Първи политически реакции по темата
Чете се за: 00:57 мин.
Таня Христова: Местната власт трябва да има по-ясни правомощия, ако от нея се очаква да решава проблемите на хората Таня Христова: Местната власт трябва да има по-ясни правомощия, ако от нея се очаква да решава проблемите на хората
Чете се за: 04:15 мин.
Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща
Чете се за: 04:32 мин.
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
Чете се за: 02:55 мин.
Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Нови сигнали за бомби във Варна и Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Актуализацията на пенсиите: Осъвременени са с 7,8% по швейцарското...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Григор Димитров: Мечтата за титла от Големия шлем все още е жива
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ