Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“

Бурни реакции в Парламента след като стана ясно, че договорът с „Боташ” ще бъде замразен. Опозицията критикува управляващите и попита на каква цена е постигната тази договорка. Договорът с „Боташ” беше замразен за 15 месеца. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна при подобрени условия. Прогресивна България определиха това замразяване като положителен пробив от икономическа гледна точка.

Опозицията е категорична: договорът с „Боташ” е неизгоден, защото нарушава българския интерес и води до огромни загуби. И зададоха редица въпроси: Защо сега се замразява, ако условията са толкова изгодни, колкото твърдяха експерти от „Прогресивна България”? Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към момента? Какво е обещал премиерът и какви ангажименти е поела държавата в чужд интерес?

Петър Витанов, „Прогресивна България”: „Анонсите първоначално говорят за сериозен пробив. В аспект положителен, икономически гледна точка за България. Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, при съвсем друга международна обстановка. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, а да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.“ - А опозицията казва, защо като този договор е бил толкова изгоден за България, защо сега се замразява, да обяснят „Прогресивна България”. „Обяснявам. Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, при съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никакъв. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, а да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати.“ Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. И забележете срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори. Ако на 16-я месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящия момент?“ Иво Цанев, ДПС: „Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко действие в тази посока е добро за наше страна.“ Ивайло Мирчев, „Демократична България”: „България, за да пренася газ от „Боташ”, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, примерно, през Гърция. В резултат на „Боташ” „Булгаргаз” вече е задлъжнял с над един милиард лева и е в практически фалит. А пък договор е за 13 години. И сега тук възникват въпроси, какво обещаваме на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази, според българското правителство?“ Радослав Рибарски, „Продължаваме Промяната”: „Виждате, че всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които „Булгаргаз” не може да плаща. Може да е по-благоприятно, ако бъде предоговорено като договорите с Гърция и Азербайджан.“ Костадин Костадинов, „Възраждане”: „Турците не правят нищо безплатно, големият въпрос е дали действително Румен Радев е обещал част от територията на страната. Ако се окаже, че действително е воден разговор за предоставяне на концесия на магистрала Черно море на турска държава, това представлява държавна измяна.“

Чуха се призиви премиерът да обясни пред депутатите в Парламента всички детайли около замразяването на договора и последващите действия на кабинета.

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