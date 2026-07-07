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ДПС подкрепи замразяването на договора с "Боташ" за 15 месеца

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делян пеевски лидер дпс продължаваме последователно работим хората
Снимка: БТА/Архив
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ДПС изрази подкрепа за постигнатото споразумение за замразяване на договора с "Боташ" за срок от 15 месеца. От партията определиха решението като стъпка в правилната посока и посочиха, че България и Турция имат общ интерес да бъде използван максимално капацитетът за пренос на природен газ.

"Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца.

Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.

Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България", се посочва в позиция, изпратена от лидера Делян Пеевски.

#договора с Боташ #ДПС

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