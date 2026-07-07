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Авторът на "Черната писта" освети над 605 млн. лв. съмнителни разходи в здравеопазването с нова платформа

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19-годишният Мартин Атанасов представя „Диагноза България“ – платформа, която събира данните за публичните разходи на 180 държавни и общински болници

заработи новото спешно отделение смолянската болница
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След успеха на „Черна писта“ 19-годишният Мартин Атанасов представи новия си проект – „Диагноза България“, платформа, която събира на едно място финансовите данни за държавните и общинските болници и посочва разходи за над 605 млн. лева, които според анализа заслужават обществено внимание и проверка.

В продължение на близо 10 месеца той е обработил над 3 милиона реда официална информация от Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването и документи, получени по Закона за достъп до обществена информация. Данните обхващат 180 държавни и общински болници в страната.

Поводът за проекта е фактът, че само през 2025 г. НЗОК е изплатила над 4 млрд. лева за болнична помощ. Според Атанасов информацията за тези средства е публична, но разпръсната в десетки регистри и отчети, което прави проследяването ѝ изключително трудно.

Първият анализ на „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лева в разходи, обществени поръчки и плащания, които според заложените критерии изглеждат необичайни и заслужават допълнителни обяснения. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различни болници, обществени поръчки с един-единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал.

Авторът подчертава, че платформата не отправя обвинения към конкретни лечебни заведения, а има за цел да покаже къде в системата има сигнали за нередности, които обществото и институциите трябва да проверят.

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