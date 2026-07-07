Мярка за облекчаване на трафика: Забраняват левия завой при светофара в Кресна

Ограничават левия завой при светофара на Кресна до 15 септември за облекчаване на трафика към Гърция през лятото. Това е най-безопасното място, където местните могат да пресичат, но след сериозно изчакване. Затова мнозина нарушават правилата и пресичат на нерегламентирани места.

Трафикът през Кресна значително се увеличава през лятото заради пътуващите към Гърция. В резултат ежедневно се образуват задръствания.

Пешаходец: „Има пешеходни пътеки, има кръстовища и оттам се получава.“

Иван Кацаров, пътен експерт: „Самият град не е много къс като населено място. От тази гледна точка не може правата на местното население да бъдат ограничени и да може да се избегне пресичането на местното население, съответно включването в движението на кръстовищата, за да може трафикът да върви безпрепятствено.“

Хората казват, че пешеходните пътеки са недостатъчни, което значително увеличава риска от инциденти.

От началото на годината в Кресна вече има загинали двама пешеходци.

Пешаходци твърдят:

„Една или две пешеходни пътеки са на светофара и хората гледат кой, как може да мине - като змия да пресече.“ „За да пресечеш, трябва да чакаш най-малко 20 минути да се освободи трасето.“

Иван Кацаров, пътен експерт: „Към момента пресичането като цяло на главен път Е79 в град Кресна се извършва на няколко пешеходни пътеки, обособени с цел събиране на трафика на пешеходците, т.е. да могат да пресичат групово на определени точки, за да може да се избегне честото спиране на автомобилния трафик.“

Местните настояват за изграждането на обходен маршрут. Това не само ще облекчи трафика, но и ще улесни придвижването в града.