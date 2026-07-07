Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

В следобедните часове ще има изолирани превалявания, главно в източните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане слънчево. Максималните температури ще бъдат - между 27 и 32°, в София - около 27, по Черноморието - от 27 до 29°. Ще духа умерен, западен, на морския бряг – югоизточен вятър.

И утре денят ще започне със слънчево време, но в часовете около и след обяд на много места в страната ще има гръмотевична дейност и валежи, по-интензивни в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат по-високи от днес - между 29 и 35°, в София - 30. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър.

По Черноморието вятърът ще бъде с посока от юг - слаб до умерен. След слънчевото начало, през втората половина на деня ще има временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са - от 29° до 31°. Температурата на морската вода е 24° - 25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните до около половин метър. В планините ще духа умерен и силен северозападен вятър. Преди обяд ще бъде слънчево, а по-късно през деня и там ще има проливни валежи и гръмотевични бури.

В четвъртък максималните температури слабо ще се понижат. Ще бъде предимно слънчево, с валежи и гръмотевици главно в южните и източните райони. В петък и през почивните дни ще бъде слънчево, с малка вероятност за превалявания. Минималните температури ще се понижат, а максималните ще тръгнат нагоре и в неделя в цялата страна ще бъде горещо, с максимални температури - между 31° и 36°.



