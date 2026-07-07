Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ

Проф. д-р Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който да довърши мандата на проф. д-р Георги Вълчев до ноември 2027 г. Тя е първата жена, кято поема ръководството на висшето училище.

Четиримата кандидати за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли 2026 г. до ноември 2027 г., който наследяват след избора на проф. д-р Георги Вълчев за министър на образованието и науката. До балотаж достигнаха проф. д-р Георги Райновски и проф. Стефанова.

Снимки: БТА