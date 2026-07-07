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Високотехнологично оборудване влиза в помощ на русенските огнеборци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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Чете се за: 03:55 мин.
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Снимка: БТА
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Пожарната в Русе може да се похвали с ново оборудване – последна дума на техниката, което й дава много по-големи възможности за локализиране и гасене на пожари. Това са два специализирани дрона, с които могат да претърсят големи територии в труднодостъпни местности. Според пожарникарите тази техника идва точно навреме преди началото на най-опасния сезон за пожари в годината.

За разлика от стандартните дронове, които могат да летят около 20 минути, професионалните се задържат във въздуха над 40, на височина над 500 метра.

комисар Светослав Войчев, началник на Областна дирекция ПБЗНС – Русе: „Тези дронове са ни нужни за няколко неща. Първо за превантивни мероприятия да могат да обследват района когато имаме код с лошо време – оранжев, червен райони с повишена опасност. На второ място са необходими за щаба при реагиране на различни пожари и извънредни ситуации, които те да заснемат периметъра на пожара, което да има наглед информация накъде се развива пожара, периметъра, вятъра.“

Специалисти от русенския университет ще помогнат на пожарникарите да усвоят тънкостите на новата летателна техника, за да бъде въведена в експлоатация в най-кратки срокове.

Стойчо Станчев, началник на оперативния център към ПБЗНС – Русе: „Цялото това оборудване особенно ИТ частта е със цел да можем да взимаме информацията от дроновете, да анализираме картината директно на допълнителните екрани, защото знаете екрана е мъничък и е предназначен само за оператора на дрона и да може да се взимат прави лесни управленски решения, докато тече произшествието, не само да анализираме картината в последствие, след края на произшествието.“

Наред със специалните летателни апарати пожарникарите получиха и оборудване за рязане на храсти, с което по-бързо да достигнат евентуалното огнище на пожара. Членовете на доброволната противопожарна група в града, също оцениха новите придобивки на местната служба.

Тихомир Енчев, доброволец: „Тази техника е по-мобилна отколкото един човек може на терен, тя се вдига в много по-голям диапазон от пространство и с термокамерите винаги може да засече много по-топли места, където пожара може да се локализира много по-бързо.“

За момента русенските пожарникари отчитат по-малко пожари предизвикани от човешка намеса, но според тях превенцията остава най-важна, както и добрата координация с държавните институции. Вече е издадена заповед от обласната управа за превенция на опасностите от пожар.

Георги Георгиев, Областна администрация – Русе: „Трябва да се знае, че е забранено паленето на открит огън, извършването на огневи дейности на разстояние по-малко от сто метра на границите от горските територии и изхвърлянето, разбира се, на незагасени цигари в тези райони.“

Безпилотните летателни апарати може да бъдат използвани и за издирване на изчезнали хора, защото са способни да открият човешки „топлинен отпечатък“ в гористи местности, както през лятото, така и през зимата. Подобна техника получиха и противопожарните служби в Силистра и Разград.

#русенски огнеборци #в помощ #високотехнологично #оборудване

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