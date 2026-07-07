Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"

Управляващите внесоха в Народното събрание нови промени в Изборния кодекс. Едно от предложенията е да бъде премахнат вота с хартиени бюлетини за секции с над 300 души, като това може да влезе в сила още на предстоящите президентски избори. Другите предложения за промени са свързани с вота зад граница. Целта е по-честни и бързи избори.

Управялващите искат да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. Целта – без недействителни бюлетини, по-бърз изборен процес и по-точни резултати.

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Разбира се, предвиждаме и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форсмажорни обстоятелства."

Част от промените засягат гласуването зад граница.

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Отпада избирателен район "Чужбина". Смятаме, че не е практично, много трудно изпълнимо и излишно затормозява избирателния процес."

И още - без ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз.

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Това ограничение беше продиктувано от тяснопартийни политически интереси и беше меко казано дискриминационно."

За изготвянето и сертифицирането на софтуера на машините управляващите искат вече да носи отговорност и МВР.

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Преди почти всичко, свързано със сертифицирането на софтуера, беше възложено на едно и също ведомство, а по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера."

Очаква се промените в Изборния кодекс да бъдат гласувани в пленарната зала до края на юли.