Посланикът на бейгълите

В Ню Йорк има аромати, които се разпознават дори със затворени очи. Един от тях идва от прясно изпечените бейгъли. Кръглите хлебчета, без които градът трудно би бил същият. А това лято, покрай световното първенство по футбол те вече не са само вкусът на Ню Йорк, а и платно за артисти, върху което да изработят своята национална идентичност.

„Бейгълите са храната на Ню Йорк. Има невероятна общност от хора, която по цял свят разпространява идеята за тях. Бейгълът е храна, която заслужава своето специално място, също и хората, които ги правят“, коментира пред БНТ Сам Силвърман.

Сам Силвърман от години, меси, пече и говори за бейгъли с ентусиазма на човек, който е намерил своето призвание. Нарича себе си посланик на бейгълите. А сега, когато фенове от различни континенти пристигат в САЩ, той ги кани на един по-различен мач. Между тестото, въображението и цветовете на родината им.

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