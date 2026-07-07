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Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Комисия по бюджет и финанси
Снимка: БТА
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Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.

15 милиарда и 200 милиона евро е предвидила властта за пенсии и обезщетения за майчинство и безработица. Като парите за възрастните са най-много - 13 милиарда и 500 милиона евро.

Заложените средства за здраве са 8,5% повече спрямо миналата година. Така бюджетът на здравната каса достига рекордните 5 милиарда и 256 милиона евро.

Новият бюджет е рекорден с разходи от близо 57 млрд. евро и бюджетен дефицит от 5.7% от БВП.

#ДОО, #приемане на бюджет 2026 #депутати, #бюджетна комисия #НЗОК #новини в Метрото

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