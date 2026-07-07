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Картел при доставките на храни за детски градини, училища, социални домове, общини проверяват от КЗК

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Двете дружества са участвали в над 350 процедури за пет години

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Картел при доставка на храна за детски градини, училища, социални домове, общини в цялата страна, проверява Комисията за защита на конкуренцията.

Двете проверявани дружества са участвали в над 350 процедури за пет години, а сигналите до антимонополния орган са подадени първо от Техническия университет. Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите в София и в Севлиево и са иззели документи след съдебни разрешения. КЗК е прегледала пет от стотиците обществените поръчки, в които участие имат двете фирми.

Наша проверка в системата СИГМА показва, че дружеството с адрес в Севлиево е получило 32.4 милиона евро по обществени поръчки от 2020 г.досега, а другото проверявано дружество - 21,5 млн. евро.

В отговор до "По света и у нас" от Българската агенция по безопасност на храните посочиха, че в склада за търговия на едро с храни на едно от двете дружества са извършвани проверки, като последната е извършена през април 2026 г. При нея са проверени изискуемите документи за произход, проследимост и безопасност на съхраняваните храни, включително на храните на наемателите.

При проверката не са установени нарушения или несъответствия с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността на храните.

#доставка на храни #сигнал картел #КЗК #проверка

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