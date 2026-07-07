Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани правила

Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Европейският парламент прие с внушително мнозинство новите правила при ползване на въздушен транспорт.

С това гласуване в ЕП новият регламент за превоз на хора с въздушен транспорт вече е факт. Следващите 12 месеца са гратисен период, в който авиокомпаниите трябва да започнат да го прилагат, поясни главният преговарящ по темата Андрей Новаков. Той обясни какво трябва приключи с приетия регламент.

Андрей Новаков: "Той слага край на много безобразия, на които сме се нагледали, включително това за 2 см по-дълъг куфар или по-висок да се плащат по 75 евро, родители да бъдат наказвани, че летят с децата си, като трябва да плащат за това, че седят един до друг."

Новите правила ще осигурят и по-добра защита за хората с увреждания при полет със самолет. Очакванията са правото на обезщетение да добие много по-реални измерения.

Андрей Новаков: "Оттук насетне авиокомпаниите сами ще се свързват, благодарение на този регламент с пътниците, които имат право да получат обезщетение. Те ще им казват как да си го получат и то в рамките на 96 часа."

Нивата на обезщетение за закъснели или отменени полети се запазват. От 250 до 600 евро могат да получат ощетените пътници в зависимост от разстоянието на полета им.

По думите на Андрей Новаков ефектът от гласуването днес ще се усети от хората най-късно следващото лято.