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Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
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Ключова среща на върха на НАТО в Анкара. България е представена от премиера Румен Радев. А какви са очакванията от форума и основните моменти от първия ден - от специалния ни пратеник в турската столица Тоня Димитрова и оператора Владимир Богдански.

Още в началото на форума Европа и Канада обещаха 50 млрд. инвестиции в отбрана. Но с приземяването си Доналд Тръмп повдигна въпроса кой ще контролира Гренландия и липсата на подкрепа за американската операция срещу Иран.

Премиерът Румен Раден втори ден подред каца на летището в Анкара, но този път съставът на делегацията е различен. Той е придружен от съпругата му Десислава Радева, от министра на външните работи Велислава Петрова, министра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Реджеп Ердоган в центъра на световния елит, твърдо решен да покаже какво означава гостоприемство.

Румен Радев заедно със съпругата си Десислава Радева са на гала вечерята в президентския дворец Бештепе. Две срещи доминираха първия ден от форума - разговорът между американския президент Доналд Тръмп и домакинът Реджеп Ердоган.

Тръмп започна с оплакване от липсата на подкрепа на съюзницште за Иран ш повдигна един от най-болезнените въпроси за поста - Гренландия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Според мен Гренландия трябва да бъде контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И и те не пожелаха да се съгласят с това, и с всички пари, които похарчихме, за да им помогнем с Русия. А ние не трябваше да харчим никакви пари. Бихме могли да изтеглим всичките си войници от Европа."

И Ердоган, и Тръмп намекнаха за скорошно решение за връщане на Турция в програмата за американските изтребители F35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте продължава да тушира напрежение. 1 процент остава до целта за военни разходи от 5 на сто от БВП на държавите-членки, увери Рюте и обеща в Анкара да се сключат сделки за милиарди.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Ние сме на прага на трансатлантическа отбранителна индустриална революция. Моля ви да направите крачка напред и да покажете на нашите хора, че сме готови и способни да ги защитим навсякъде и по всяко време. Да покажете на Русия, и на всички, които гледат сега, че трансатлантическата отбранителна индустрия се мобилизира целенасочено."

Украйна е източник на „изключителни“ отбранителни способности за Алианса, каза Зеленски в Анкара.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:"Нещо, което трябва да се направи тук, в Европа, е да бъде изградена силна защита срещу балистичните ракети на Русия. Способни сме да направим всичко останало сами, но когато става въпрос за противовъздушна отбрана, се нуждаем от решителността на нашите партньори."

Утре с интерес се очаква срещата Тръмп - Зеленски, след която се очаква да има и телефонен разговор между Тръмп и Путин. На фронта в Украйна нищо не се е променило, но мирното споразумение предстои скоро увери, Тръмп от Анкара.

Вижте още от специалния пратеник на БНТ в Анкара Тоня Димитрова

#Среща на НАТО в Анкара # Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Реджеп Ердоган #Марк Рюте

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