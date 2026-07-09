Подредиха шедьоври на графиката в галерия „Вежди“

Шедьоври на графиката се събират в галерия „Вежди“. Тази вечер беше открита изложбата „Големите майстори на българската графика“.

Селекцията на Вежди Рашидов представя творби на 17 от най-известните български художници. Трудна задача е да се направи този графичен разказ.

Вежди Рашидов: "80-те години бяха апогея на българската графика. Българската графика се отличаваше с това, че първо имаше много добри рисувачи на световно ниво и много виртуозни майстори на техниката."

Емблематичните творби показват кулминацията на жанра. Черно-белите сюжети, приласкали и цветни моменти, наситени с много емоция, оставят сериозна следа в културното ни наследство. Съзвездие, което оставя непреходни графични послания.

Вежди Рашидов: "Всеки носи света в себе си. Това е стилът - като просено зърно и това е съвършеното, като просено зърно, някъде го усещаш между пръстите."

С колекции като тази Вежди Рашидов иска да върне паметта за големите имена в българското изобразително изкуство, превърнали се във фактор на световната сцена. Изложбата ще продължи до края на лятото.