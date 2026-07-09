Мондиал 2026 се радва на голям интерес, както по стадионите, така и в социалните мрежи

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада се радва на голям интерес и цифрите ги показват.

99.7% от капацитетите на стадионите, до четвъртфиналите на Мондиал 2026, са били заети от фенове на футбола. Мачовете от турнира се радват на средно 65 хил. фена на мач.

Интересът в социалните мрежи също не е за пренебрегване. Норвежците празнуват своите победи по емблематичен начин, а видео с радостта им събра 174 млн. гледания в "Тик-Ток". Церемонията по откриването, с участието на Шакира и Бърна Бой, събра 135 млн. гледания в "Инстаграм", а милионите зрители в "Ютюб" се радват на головете на Кристиано Роналдо.

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