Слънчево време в последния ден от работната седмица

Ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 12° и 18°, София – около 12°, а максималните – между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа умерен западен вятър, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е от 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части – силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В събота ще бъде слънчево и още малко по-топло.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Ще има превалявания и гръмотевична дейност. По-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

През нощта срещу понеделник и в понеделник с усилване на вятъра от северозапад ще проникне относително хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. Краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, ще има на места в Централна Северна България, в Източна и в планините.

Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици.