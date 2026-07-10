БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката...
Чете се за: 00:55 мин.
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време в последния ден от работната седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между 12° и 18°, София – около 12°, а максималните – между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа умерен западен вятър, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е от 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части – силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В събота ще бъде слънчево и още малко по-топло.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Ще има превалявания и гръмотевична дейност. По-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30° и 35°.

През нощта срещу понеделник и в понеделник с усилване на вятъра от северозапад ще проникне относително хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. Краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици, ще има на места в Централна Северна България, в Източна и в планините.

Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно състояние
6
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Времето

В по-голямата част от странта ще остане ясно времето
В по-голямата част от странта ще остане ясно времето
Слънчево и горещо в събота, с валежи в неделя Слънчево и горещо в събота, с валежи в неделя
Чете се за: 02:42 мин.
Максимални температури между 30° и 35° в събота Максимални температури между 30° и 35° в събота
Чете се за: 01:45 мин.
Очакват ни максимални температури между 30° и 35° в съботния ден Очакват ни максимални температури между 30° и 35° в съботния ден
6472
Чете се за: 02:10 мин.
По-високи температури през почивните дни По-високи температури през почивните дни
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево време в последния ден от работната седмица Слънчево време в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ