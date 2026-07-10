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Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Чете се за: 04:25 мин.
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Жители на варненския квартал „Чайка“ излязоха на протест срещу подготвян строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в Подробния устройствен план на квартала.

По думите на кмета, ако Общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен двегодишен мораториум върху новото строителство в квартал „Чайка“, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Въпреки това жителите на района остават скептични. Един от първите, които сигнализират за случая, Калоян Ботев заяви, че публикуваната от кмета информация не решава основния въпрос.

„Не ни успокоява. Поради причината, че поста на кмета мога да го оборя точно с две изречения. 2015-та е ПУП-ът. 2018-та има издадено съдебно решение, което отменя ПУП-а. Няма издаден от тогава до сега, няма издаден ПУП, който да е редовен за тази част. Тука става въпрос за изключителна държавна собственост – два имота, спортното игрище, улицата. Как тези държавни имоти са преминали в частни ръце.“

Протестиращите вече са подадени сигнали до компетентните институции. Гражданите настояват за пълна прозрачност по процедурата.

„Ако наистина всичко е изрядно и точно, да изкарат пълната документация по темата как това нещо е преминало през цялата процедура.“

Жителите поставят под съмнение и обяснението, че имотът е предоставен като обезщетение на бивши собственици.

„Вчера кметът заяви, че това са обезщетяване на стари собственици. Как общината обезщетява стари собственици с държавен терен? Аз имам нотариален акт, който баща ми е закупил и е бил собственик тук на парцел. Той никога не е предявявал реституционни претенции.“

„Не сме спокойни от изявлението на кмета, защото той е с вързани ръце. Много добре знаем, че председателят на Общинския съвет е собственик на най-голямата строителна компания във Варна, чието име е тук над строителните платна. Тоест, той каквото и да предложи, няма да бъде гласувано от Общинския съвет. Това е абсолютен конфликт на интереси.“

Снощи кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че инвестиционното намерение стъпва върху подробен устройствен план, влязъл в сила преди години.

„Това са процеси, които са базирани на влезлия в сила през 2015 г. ПУП за квартал „Чайка“. Обезщетени са хора, които са за съседно място, което трябва да стане паркова зона. Тогава собствениците са приели по-малък имот и са били обезщетени. В момента те имат право, след като влиза в сила подробният устройствен план, да си поискат разрешение за строеж, което е било издадено. Табели виждам, че няма, което също е нарушение. Така че ще предприемем всички мерки, за да можем да замразим нещата, докато установим какви са фактите.“

По-късно в публикация в социалните мрежи Благомир Коцев заяви, че строителството е законно, тъй като собственикът е изпълнил всички изисквания на закона. Въпреки това той обяви намерението си да предложи промени в Подробния устройствен план на квартал „Чайка“, така че останалите зелени площи да бъдат защитени.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков.

#квартал "Чайка" #строеж #протест

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