Пияна шофьорка блъсна три паркирани коли в Бургас

Пияна жена помете три паркирани автомобила в бургаския комплекс „Меден рудник“. Инцидентът е станал около 7:30 часа вчера на паркинга пред блок 92.

32-годишната шофьорка управлявала автомобил с шуменска регистрация, който се ударил последователно в три коли. При сблъсъка са нанесени материални щети и по четирите автомобила.

След инцидента шофьорката не открита на място. Докато служителите на „Пътна полиция“ оформяли документите за произшествието, около 8:40 часа жената се върнала и заявила, че тя е управлявала колата.

Полицаите я тествали за алкохол, а дрегерът отчел 2,53 промила. Тя е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.