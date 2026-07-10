Българската реколта е добра, но производителите настояват за спешни реформи

Българската реколта е добра, но секторът продължава да се бори с липсата на работна ръка, напояване и справедливи пазарни условия. От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ настояват за спешни законодателни и административни промени, които според тях могат да стимулират родното производство, без да изискват значителен финансов ресурс от държавата.

По думите на съветника на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Светлана Орманова, с изключение на част от черешовата реколта, засегната от измръзване, сезонът е благоприятен за производителите и има добра реколта. Според нея наличието на повече българска продукция на пазара води до по-достъпни цени за потребителите.

„Колкото повече български плодове и зеленчуци има на пазара, толкова и потребителите имат по-голям избор, те регулират и цената на плодовете и зеленчуците. Винаги, когато има българска продукция, тогава крайните цени за потребителя падат, но за съжаление това е за сметка на земеделските производители.“

Орманова посочи, че все по-малко хора се занимават професионално с производство на плодове и зеленчуци. Тя открои основните проблеми пред сектора.

„Като се започне с напояването, което непрекъснато алармираме, че не достига, работната ръка, която все повече намалява, да не говорим за квалифицираната работна ръка – агрономи, технолози, механизатори. Другата посока е реализацията на продукцията и темата с кооперативите и късите вериги на доставки.“

По думите ѝ браншът е изпратил предложения до институциите, които могат да бъдат реализирани сравнително бързо.

„Очакваме нещата да се случат много по-бързо, тъй като управляващите имат сериозното мнозинство да направят промените, които се изискват. Мерките, които сме предложили, не изискват кой знае какви усилия от държавата. Стига да проявят политическа воля.“

Орманова коментира и големите разлики между изкупните и крайните цени.

„Маржовете, които се случват по веригата на доставки от производителя до нас като крайни потребители, в повечето случаи са необясними.“

„ Аз лично видях малини, които от полето бяха между 5 и 7, а в една от веригите – 16 евро за килограм.“

Според нея справедливото разпределение на цената трябва да оставя по-голямата част от приходите при производителя.