БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:30 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Срещу нарушителите на пътя: Държавата създава единна система за контрол

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков обяви, че държавата работи по интегриране на данните от толсистемата и останалите институции в единна система за контрол на движението по пътищата. По думите му, целта е по-ефективно установяване на нарушителите и по-добър контрол върху движението.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Идеята е информацията, която се събира от толсистемата да не остава само в нея. Всяка институция да не работи сама за себе си – всички институции трябва да работят за държавата и в полза на обществото. Извършва се сериозен анализ с цел държавата да има цялостен контрол върху движението. Това включва и проблема с тежкотоварните автомобили, които се опитват да избегнат плащането на толтакси. Колкото по-бързо успеем това да го постигнем, толкова по-бързо ще постигнем по-голям ефект върху борбата с нарушителите."

#единна система #министър Иван Шишков #регионален министър #нарушения на пътя #толсистема

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
2
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
3
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
4
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън
5
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Общество

Симона Велева: Проблемът не е в Конституцията, а в институциите и хората, които ги управляват
Симона Велева: Проблемът не е в Конституцията, а в институциите и хората, които ги управляват
"Богатството, което трупам в ума си, само него ще занеса в небитието" – спомен за поетесата Надежда Захариева "Богатството, което трупам в ума си, само него ще занеса в небитието" – спомен за поетесата Надежда Захариева
Чете се за: 02:30 мин.
Самолет "Спартан" транспортира петмесечно бебе за трансплантация на черен дроб в Рим Самолет "Спартан" транспортира петмесечно бебе за трансплантация на черен дроб в Рим
Чете се за: 01:22 мин.
Ръководството на МЗ и НЗОК се срещнаха с автора на "Диагноза България" Ръководството на МЗ и НЗОК се срещнаха с автора на "Диагноза България"
Чете се за: 00:55 мин.
Педофилът, охранител в училище, остава под домашен арест Педофилът, охранител в училище, остава под домашен арест
Чете се за: 02:30 мин.
Бургаският държавен университет открива филиал за обучение на медицински сестри в Добрич Бургаският държавен университет открива филиал за обучение на медицински сестри в Добрич
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ) Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Трети ден без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, в акцията...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Близо 3900 са загиналите след силните земетресения във Венецуела
Чете се за: 01:20 мин.
По света
3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ