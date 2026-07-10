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Трети ден без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, в акцията се включиха и дронове

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Вече трети ден полицаи и доброволци издирват Димитър Георгиев от Павликени. Мъжът е забелязан за последно в сряда сутринта в района на хлебозавода, на който е управител. В акцията днес се включиха над 100 доброволци, жандармеристи и водолази. Използват се и дронове.

На този етап все още няма следа от изчезналия бизнесмен Димитър Георгиев. В сряда сутринта около 8 часа той е паркирал личния си автомобил на паркинга на хлебозавода, който от 20 години управлява, след което е поел нагоре към гориста местност, където за последно е засечен от охранителни камери в района. След това следите му се губят.

Днес над 100 доброволци от доброволното формирование към общината, близки на семейството, жандармерия и водолази претърсват целия периметър. Претърсва се районът и около съседните места северно от град Павликени.

Георги Великов, Доброволно формирование към Община Павликени: " Разпределят се райони по места с местни кметове и хора от населените места, които познават района, който трябва да бъде обходен."

Ст. комисар Марин Маринов, директор на Областна дирекция на МВР – Велико Търново: "Разпределени са на няколко сектора тук, така че да се обхване почти изцяло територията, откритата местност, която е около град Павликени.

- А водолази също се включват днес в търсенето?

- Да, водолази ще обиколят водоемите, които са около Павликени, и те също ще бъдат проверени."

Инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени: "Обществеността в Павликени е потресена от този криминален случай, имайки предвид какъв добър, спокоен и коректен човек е Димитър Георгиев. Голям работодател. Не съм чувал нищо от работниците да се оплакват от заплащане, забавяне на заплати, нито от клиенти, нито от доставчици."

Издирването ще продължи през целия ден днес. На този етап няма нужда от още доброволци, казаха рано тази сутрин от полицията.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончев.

#бизнесмен #издирване #Павликени

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