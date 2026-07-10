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По-високи температури през почивните дни

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През изминалото денонощие на много места в източната половина от страната имаше валежи и гръмотевична дейност. И в следобедните часове ще има превалявания, отново главно в източните, както и в планинските райони, но на много по-малко места. Максималните температури ще бъдат между 25° и 31°, в София – около 26°. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, по Черноморието – от изток-югоизток.

Утре времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 30° и 35°, в София – около 30°.

И по Черноморието времето утре ще бъде слънчево, в следобедните часове – със слаб вятър. Максималните температури ще бъдат от 29° до 31°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Добри условия за туризъм ще има в планините утре. Ще е слънчево, с умерен, по високите части силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите ще бъдат от 18° на Алеко до 21° в Боровец. В Банско и Смолян – 25° и 27°.

В неделя, в сутрешните часове от Северозападна България, а до вечерта и в по-голямата част от страната, ще превали и прегърми, по-интензивно в планините и планинските райони. Със силен на вятър от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще започнат да се понижават.

В понеделник валежи, придружени от гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Захлаждането ще продължи.

Във вторник и сряда ще бъде слънчево, с превалявания в следобедните часове, главно в източните райони и планините. Температурите отново ще тръгнат нагоре.

#превалявания от дъжд #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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