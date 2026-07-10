Протести в Унгария: "Фидес" в защита на президента Тамаш Шуйок

Няколко хиляди привърженици на партията "Фидес" на бившия унгарски премиер Виктор Орбан се събраха снощи на протест срещу новото правителство на Петер Мадяр.



Протестиращите се обявиха в защита на президента Тамаш Шуйок, когото новото дясноцентристко правителство обеща да отстрани от поста с конституционна поправка. Промените, които ще бъдат гласувани следващата седмица, ще ограничат и мандатите на депутатите до 12 години.

Предвидени са и реформи в съдебната система, както и създаването на нов орган за разследване на предполагаеми финансови злоупотреби от страна на правителството на Орбан.