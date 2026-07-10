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Протести в Унгария: "Фидес" в защита на президента Тамаш Шуйок

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Няколко хиляди привърженици на партията "Фидес" на бившия унгарски премиер Виктор Орбан се събраха снощи на протест срещу новото правителство на Петер Мадяр.

Протестиращите се обявиха в защита на президента Тамаш Шуйок, когото новото дясноцентристко правителство обеща да отстрани от поста с конституционна поправка. Промените, които ще бъдат гласувани следващата седмица, ще ограничат и мандатите на депутатите до 12 години.

Предвидени са и реформи в съдебната система, както и създаването на нов орган за разследване на предполагаеми финансови злоупотреби от страна на правителството на Орбан.

#"Фидес" #протести #Унгария

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