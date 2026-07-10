Да живееш в духовен затвор: Лицето на Иран, което не се вижда по държавната телевизия

В Иран върховният водач Али Хаменей вече беше погребан и в продължение на 6 дни гледахме кадри на обляни в сълзи иранци. Но Ислямската република има и друго лице, което контролираните от аятоласите медии не искаха да разкриват. Вижте историята на няколко от невидимите лица на Иран. Надписите „Добре дошли в Техеран" не важат за всички. Тази жена не желае да казва името си, учителка е, носи косата си пусната и на показ. Едва сдържа гнева си, докато гледа погребалните церемонии.

- Това е нашата телевизия днес. Всички гледаме тези пищни погребални церемонии, всички тези ревящи за Хаменей хора. Няма място за каквото и да е друго, за никакво забавление.

Учителката е протестирала по улиците през януари и за нея началото на американската операция е било лъч на надежда.

- Мислехме, че ще сме свободни след години на затвор. Но днес не виждаме фундаментална промяна. Режимът все още е на власт и стана точно обратното - за нас няма надежда.

По уличките на един от пазарите в Техеран се виждат много иранци, които отказват да отидат на погребалното шествие и се чувстват предадени от света.

- Не отидохме на погребението, защото изгубихме близки хора през януари. - Хиляди бяха убити. Светът ни обеща помощ и бяхме измамени от американците и най-вече от Европа.

Този магазин е собственост на две приятелки и двете носят тениски с къс ръкав в знак на протест срещу погребалните шествия - изглежда, че властите толерират подобни индивидуални прояви на съпротива. Поне засега.

- Излизаме така, с голи ръце. Няма да търпим повече това мракобесие.

Това момиче е екскурзовод, и тя не спазва ислямския дрескод.