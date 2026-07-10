Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори

Разследването около полетите на Делян Пеевски и хора от неговото обкръжение не бива да приключва с няколкодневен медиен шум, а трябва да доведе до пълно изясняване на фактите. Това заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Явор Гечев в предаването „Още от деня“. По думите му публикуваната от МВР информация показва, че общественият интерес по темата е напълно оправдан.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „Първо се разбира, че това е изключително важна тема за обществото, защото каквото и да излезе по нея, хората и медиите са изключително чувствителни. Това, което разбрах, е, че такова нещо действително има. До голяма степен се потвърдиха нещата, които министър Демерджиев каза още преди време. В справките фигурират хората, за които предварително беше обявено, че са пътували, включително всички странности около това кой как се е качвал на полетите и при какви обстоятелства.“

Гечев подчерта, че очаква допълнителна информация от международните партньори на България.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „Министър Демерджиев каза, че вече са изпратени искания за информация до партньорски държави, включително до Обединените арабски емирства и Турция, за да се установи кой се е качвал на тези полети и извън България. Надявам се истината да излезе такава, каквато е. Ако има доказателства за търговия с влияние, за пренасяне на недекларирани финансови средства или други нарушения, те трябва да бъдат доказани.“

Според него атаките срещу вътрешния министър са необосновани, тъй като публикуваната информация не представлява лично мнение.

„Това не е справка на министър Демерджиев. Това е информация, събрана от институциите. Не министърът лично е събирал доказателствата. Това е работата на полицията. Доколкото го познавам, той е човек, чиято дума тежи и не може да си позволи свободни интерпретации. Очаквам с развитието на разследването да излизат още данни.“

По повод евентуално разширяване на санкциите по закона „Магнитски“ Гечев заяви, че решението е изцяло в ръцете на американските институции.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „Едно от нещата, които станаха ясни, е, че плащанията през адвокатски сметки на практика са използвани за заобикаляне на санкциите. Но дали списъкът ще бъде разширен е решение единствено на американските служби. Ако има достатъчно доказателства, които засягат тяхната финансова система, тогава те вземат такова решение. Това не е нещо, за което българските политици могат да настояват.“

Според депутата България трябва да разчита най-вече на собствените си институции при разследването на подобни случаи.

„Мисля, че трябва да сме суверенна държава и българският съд да доказва нарушенията. Но когато партньорските служби разполагат с информация, тя трябва много по-бързо да достига до българските институции и, ако бъде потвърдена, да води до действия по българското законодателство.“

По думите му настоящото правителство е наследило тежко финансово състояние.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „Опозицията ни обвинява за дефицита, но той вече е реализиран от предходното управление. Можехме и ние да направим същото – да скрием част от разходите и да ги прехвърлим за следващата година. Но според нас истината трябва да излезе такава, каквато е. Трябва да изстрадаме грешките, които са правени досега, а след това да започнем начисто с политики, които да развиват икономиката.“

Според Гечев реформите не могат да бъдат реализирани за няколко месеца.

„Ако някой смята, че реформа означава утре да уволним 30% от държавната администрация, това не е реформа. Реформите изискват време, електронни системи, промени в администрацията и ясни политики. Именно това ще бъде акцентът в бюджета за следващата година.“

По повод критиките, че бюджетът увеличава тежестта върху гражданите, депутатът заяви, че най-уязвимите групи не са засегнати.

„Не мисля, че най-големият проблем е промяната на максималния осигурителен доход. Да, това засяга хората с най-високи доходи, но социално уязвимите групи не са засегнати. Не сме пипали техните доходи. Държавните служители постепенно трябва да бъдат приравнени към правилата, които важат за всички останали, а когато започнахме да правим именно това, отново бяхме обвинени.“

Гечев заяви, че правителството подкрепя проекта на германската компания Rheinmetall, но настоява за яснота относно неговото финансиране.

„Rheinmetall е стратегически инвеститор и Германия е един от най-важните икономически партньори на България. Никой не възнамерява да спира този проект. Напротив – в бюджета сме заложили 48 милиона лева по изпълнението на договора. Проблемът е, че не намираме финансовите разчети, на базата на които са определени тези суми.“

По думите му европейските средства по програмата SAFE не могат да покрият всички разходи. А по отношение на договора с „Боташ“ депутатът защити действията на правителството по предоговаряне на договора и коментира, че той може да бъде оптимизиран.

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