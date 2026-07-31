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Президентът изрази съболезнования на семейството и близките на акад. Васил Казанджиев

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Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования на семейството и близките на композитора, диригент и педагог академик Васил Казанджиев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Отиде си виден творец с голямо сърце, устремено докрай към висините на изкуството. Академик Васил Казанджиев се наложи на българската и европейската сцена със собствен стил и забележително майсторство, каза президентът Йотова.

„Ще запомним акад. Казанджиев с плодовете на неговия талант, които го утвърдиха сред основните фигури на съвременната ни музикална култура“, посочи държавният глава, цитирана от прессекретариата. Тя отбеляза създадената от българския композитор школа с поколения възпитаници, почерпили от знанията му и надградили виртуозното му дело.

По думите на президента с богатия си репертоар от разнородни инструментални композиции, вокални произведения, филмова и театрална музика, Васил Казанджиев е оставил трайна следа в съзнанието на родната и световната публика. Всяко ново негово произведение бе културно събитие, което носеше в себе си въздействаща енергия, каза още Илияна Йотова.

Тя посочи още, че цялостната творческа дейност на акад. Казанджиев е допринесла за популяризирането в страната ни на модерните музикални методики и за утвърждаването на България и съставите под негово ръководство на световната сцена. Името му е ярък пример за професионализъм, талант и креативен дух, каза Йотова и изрази увереност, че завещаното от него културно наследство ще бъде неизчерпаемо вдъхновение за бъдещите български музиканти.

Акад. Васил Казанджиев почина тази седмица на 91-годишна възраст. Прощаваме се с него днес. Опелото е от 11.30 ч. в столичната църква „Света София“.

#акад. Васил Казанджиев #президент Илияна Йотова #поклонение

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