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Срещата между света на книгите и футболната емоция

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За историята на една от най-значимите библиотеки в света.

Срещата между света на книгите и футболната емоция
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New York Public Library отваря врати през 1911 година и днес е една от най-значимите обществени библиотеки в света. В нейните колекции се съхраняват над 50 милиона материали – книги, ръкописи, карти, фотографии, документи и редки издания. Сред най-ценните съкровища е екземпляр от Библията на Гутенберг от 15 век – едно от първите печатни произведения в историята на човечеството.

Тук се пазят още редки издания, исторически документи, архиви, свързани с личности и събития, променили света, но мащабът на библиотеката не се вижда само в нейните колекции. Част от нейната история остава скрита под земята. Под сградата има огромни пространства съхранения, създадени да поберат милиони книги и документи. Това е невидимата страна на библиотеката.

Повече можете да видите във видеото!

#Нюйоркската обществена билбиотека #Мондиал 2026

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