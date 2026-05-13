Заместник-кметът на София арх. Любо Георгиев: Ще предложим алтернатива на 22-етажната сграда в "Младост"

Жители на столичния квартал протестираха снощи срещу изграждането на 22-етажен небостъргач

Заместник-кметът на София арх. Любо Георгиев: Ще предложим алтернатива на 22-етажната сграда в "Младост"
Снимка: Столична община
Слушай новината

Столична община ще предложи алтернативно решение за застрояването на терена в "Младост", където в момента се обсъжда изграждането на 22-етажна сграда, заяви зам.-кметът по градско развитие и планиране арх. Любо Георгиев, цитиран от Столичната община.

"Не изглежда добре. Това е причината да съм в общината – за да променим начина, по който се взимат решения за града", заяви Георгиев.

Според зам.-кмета казусът е резултат от утвърден през годините модел на планиране, при който законово допустимото застрояване на практика се реализира в максималния му обем, без достатъчна преценка дали това е най-подходящото решение за средата.

Начинът на вземане на решения също играе роля - практиката “ПУП-че за имотче” за конкретни инвестиционни намерения, без да се отчита цялостният ефект върху зоната, води до натрупване на ново строителство в квартали, които вече са под натиск, без съответстващо развитие на улици, транспорт, социална и зелена инфраструктура, пише в съобщението.

По предложение на "Спаси София" от октомври 2025 г. в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет беше въведено изключение, което премахва задължителния контрол от страна на общинската администрация в определени случаи. До тази промяна докладите на районните кметове задължително се придружаваха със становище от кмета на Столичната община относно тяхната законосъобразност. Това становище е основният инструмент, чрез който администрацията проверява дали едно предложение е допустимо, издържано и съобразено с общия интерес и капацитета на средата. Сега този контрол може да бъде заобиколен, защото, когато докладът е внесен съвместно с общински съветник, становище от администрацията вече не се изисква, обясниха от общината.

Можем да направим нов анализ и ново предложение за подробен устройствен план, който да не води до този огромен обем, заяви зам.-кметът. Това означава изработване на нов Подробен устройствен план (ПУП) за карето, с по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, съобразени с реалния капацитет на района – транспорт, улична мрежа, социална инфраструктура и натоварване на средата.

Според зам.-кмета това е инструментът, чрез който общината може да промени посоката на проекта, тъй като към момента няма издадено разрешение за строеж, а само действащ план, допускащ подобен обем.

Ключово е и започването на процедура за изменение на ПУП, което има незабавен ефект върху текущите инвестиционни намерения. Стартирането на изменението на ПУП блокира изпълнението на всички текущи действия по проекта, каза арх. Георгиев.

