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МЗ: 10 линейки, един загинал и 8 пострадали при катастрофата на Челопешко шосе

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тежка катастрофа софия един загинал ранени сблъсък автобус коли
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МЗ оказва пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа на Челопешко шосе

Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на сериозния пътен инцидент на "Челопешко шосе" по-рано тази вечер.

За съжаление, един човек е починал в резултат на сблъсъка.

Към момента са хоспитализирани 8 пострадали, които са разпределени в столичните лечебни заведения:

УМБАЛ „Св. Анна“ – 3-ма пациенти

УМБАЛСМ „Пирогов“ – 1 пациент

ВМА – 2-ма пациенти

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – 2-ма пациенти

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция.

Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с ЦСМП и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи.

Призоваваме всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на Пътна полиция!

Министерството на здравеопазването апелира за отговорно поведение на пътя и разумно шофиране, за да се избягват подобни тежки инциденти.

#Челопешко шосе #Министерство на здравеопаването #катастрофа

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