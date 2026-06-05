МЗ: 10 линейки, един загинал и 8 пострадали при катастрофата на Челопешко шосе

МЗ оказва пълно съдействие на екипите за спешна медицинска помощ заради тежката катастрофа на Челопешко шосе

Общо 10 линейки се отзоваха на мястото на сериозния пътен инцидент на "Челопешко шосе" по-рано тази вечер.

За съжаление, един човек е починал в резултат на сблъсъка.

Към момента са хоспитализирани 8 пострадали, които са разпределени в столичните лечебни заведения:

УМБАЛ „Св. Анна“ – 3-ма пациенти

УМБАЛСМ „Пирогов“ – 1 пациент

ВМА – 2-ма пациенти

УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ – 2-ма пациенти

Два от спешните екипи остават на мястото на инцидента в готовност за реакция.

Министерството на здравеопазването следи ситуацията, като координира действията си с ЦСМП и приемащите лечебни заведения и осигурява пълна подкрепа на медицинските екипи.

Призоваваме всички шофьори в района да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на Пътна полиция!

Министерството на здравеопазването апелира за отговорно поведение на пътя и разумно шофиране, за да се избягват подобни тежки инциденти.