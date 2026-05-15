30-годишно куче стана интернет звезда

Запознайте се с Лазар – малък папийон шпаньол, който може би е най-възрастното куче в света. Той е на над 30 години и дори е малко по-възрастен от сегашния рекордьор в Guinness World Records.

Френска организация, която се грижи за Лазар, вече е подала документите му за официален световен рекорд.

Въпреки сериозната си възраст, кучето е спокойно, много гальовно и обича да спи почти през целия ден. А най-забавното? Лазар си има и собствен профил в Инстаграм, където хора от цял свят следят ежедневието му.