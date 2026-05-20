Мартин Димитров: Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка

Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка. Това заяви в студиото на “Още от деня“ Мартин Димитров от „Демократична България“.

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Парламента освен законодателен е и контролен орган. Всички искания на информация по член 139 отпадат. Изслушванията на министри не могат да бъдат специална точка, точка първа в деня, в който опозицията определя дневния ред. Усложнява се много процедурата по създаване на временни комисии. А те могат да бъдат важни.“

