Краят на една епоха: Прощалното късно шоу на Стивън Колбер

Краят на една институция в американския обществен живот - днес е прощалното Късно шоу на Стивън Колбер по Си Би Ес. Телевизията обяви миналото лято, че спира предаването след 11 сезона по икономически причини, въпреки че Колбер е лидер по рейтинг. В Съединените щати открито се коментира, че политически натиск, а не икономически мотив са в основата на решението, тъй като Колбер е яростен критик на Доналд Тръмп.

Стивън Колбер, телевизионен водещ - 17 юли 2025 година: "Следващата година ще бъде последният ни сезон. Шоуто спира през май." "Споделям чувствата ви. Това е не просто краят на нашето предаване, а изобщо краят на Късното шоу по CBS, защото няма да ме заместят. Всичко просто ще изчезне".

Така носителят на две награди "Еми" Стивън Колбер съобщи на зрителите си, че слиза от екран. В знак на солидарност, основните му конкуренти, но и негови приятели - Джими Кимъл, Джими Фалън, Сет Майерс и Джон Оливър няма да имат ефир днес. Наскоро водещите, които шеговито наричат себе си "Ударната петорка" отново се събраха в студиото на Стивън Колбер.

Комикът не пестеше пиперливите си коментари за Тръмп и неговата администрация, а президентът призова CBS да го "приспи". Чашата на търпението на Тръмп преля след коментар на телевезионния водещ за съдебно дело, в която президентът осъди компанията - майка "Парамаунт". Не помогнаха и протестите с искане Колбер да остане.

Стивън Колбер, телевизионен водещ - 14 юли 2025 година: "Какво да кажа? Мистър Стивън обича да танцува. Мисля, че тази сложна финансова сделка с действащ държавен служител си има име в юридическите среди. Това е тлъст подкуп. Защото се случва в момент, когато "Парамаунт" се опитват да убедят администрацията на Тръмп да одобри продажбата на нашата телевизионна мрежа на нов собственик - Скайденс. А някои от телевизионните коментатори пишат в блоговете си, че желанието на новите собственици да угаждат на Тръмп може да окаже натиск върху водещия на късното шоу и чест критик на Тръмп Стивън Колбер."

Вече уведомен, че слиза от екран, Колбер не спря нито за миг с унищожителната си сатира срещу администрацията. Знаков беше и един от последните му гости - бившият президент Барак Обама. Не знаем какви са бъдещите планове на Стивън Колбер, но едно е сигурно - днес телевизионният ефир губи едно от най-ярките си лица.