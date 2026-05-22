Оставка на шефа на американското разузнаване Тълси Габард

Белият дом е принудил шефа на американското разузнаване Тълси Габард да подаде оставка, съобщава информиран източник на Ройтерс.



Решението й влиза в сила на 30-ти юни в контекста на признаци за нейни различия с Доналд Тръмп по войната в Иран.

Официално обаче тя посочва здравословното състояние на нейния съпруг, който е с диагноза рак на костите.

Президентът Тръмп заяви, че Габард е свършила "невероятна работа" на поста и ще липсва на управленския екип. Той назначи за временно изпълняващ длъжността досегашният й първи заместник Арън Лукас. Габард е ветеран от войната в Ирак и бивш конгресмен от Демократическата партия. Заемала е проруски позиции за Украйна, критикувала е и военните намеси на Вашингтон зад граница през последните десетилетия.