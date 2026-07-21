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Половин век след строежа: Започва основен ремонт на „Аспаруховия мост“ във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Цялостен ремонт на Аспаруховия мост във Варна планират от Агенция „Пътна инфраструктура“ половин век след строежа му. Приет е окончателният технически доклад, базиран на експертизата за състоянието, сеизмичното осигуряване и ремонта на съоръжението. Направени са и детайлни обследвания и конструктивен анализ.

Мостът е основна връзка с варненските квартали „Аспарухово“ и „Галата“, както и между Северното и Южното Черноморие. Аспаруховият мост е изграден преди 50 години и досега е ремонтиран само частично.

Алекс Даскалов: „Има доста дупки. Наскоро се беше случило с колата ми – отзад на багажника се развали патронът и на всеки 20 метра багажникът се отваряше. Беше доста зле.“

Дарина Радева: „В не много добро състояние е. Има нужда от ремонт, така че чакаме да се случи чудото.“

Хората се надяват и на добра организация по време на ремонта.

Да се ремонтира предимно в късните часове, извън пиковите часове, защото иначе ще стане нещо страшно, казват местните.

Начо Радев: „В пиковите моменти е трудно придвижването в която и да е от двете посоки. Затова молим да се помисли сериозно за втори Аспарухов мост.“

Експерти настояват да бъдат ремонтирани и носещите колони на съоръжението, които от десетилетия се рушат. На някои от тях бетоновото покритие е изронено, а арматурата е оголена.

Добри Добрев, геодезист: „Те са много напукани. Има и обрушени ръбове. Понеже бетонът е хигроскопичен, влагата прониква и корозира арматурата. Когато корозира, тя ръждясва, надува се и пука покривката си.“

Затова проникването на вода в колоните на моста трябва да бъде преустановено.

Добри Добрев, геодезист: „Това може да стане чрез цялостно саниране на колоните отгоре до долу. Вярно е, че това ще струва много пари и ще отнеме много време, но ако не се направи, ще продължават да се рушат колоните.“

Предвижда се да бъдат изградени и велоалеи, както и да бъдат обновени парапетите, осветлението и контактната мрежа на тролеите.

#ремонт на Аспаруховия мост # Аспарухов мост #северно черноморие #Южно Черноморие

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