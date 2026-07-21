В разгара на лятото спират топлата вода за три дни в Бургас

Абонатите на „Топлофикация Бургас“ остават без топла вода в продължение на три дни заради планирани ремонтни дейности по газопроводната мрежа и годишната профилактика на дружеството.

От 8.00 часа на 21 юли до 20.00 часа на 23 юли ще бъде временно преустановено топлоподаването към всички битови и стопански потребители. През този период ще се извърши подмяна на технологично оборудване по газопроводната мрежа, както и ежегодната профилактика на топлопреносните съоръжения.

Така, в разгара на летния туристически сезон, хиляди домакинства и търговски обекти, присъединени към топлофикационната мрежа, ще останат без топла вода до приключване на планираните дейности.

От дружеството уверяват, че ремонтите са необходими за надеждната работа на системата през следващия отоплителен сезон.