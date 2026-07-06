Над 100 000 менте стоки са заловени за последния месец на „Капитан Андреево“

Пълни с ментета и недекларирани стоки са складовете на Агенция „Митници“. На ГКПП „Капитан Андреево“ само за последния месец са задържани над 100 000 ментета. Много от тях са различни спортни стоки и екипи на футболни отбори заради Световното първенство.

При последните два случая от товарни коли са конфискувани над 16 000 артикула – дрехи, обувки, чанти и други, съобщи началникът на граничния пункт Георги Господинов. Всички те ще бъдат унищожени, след като бъдат уведомени правопритежателите. Срокът за унищожаване на незаконни стоки е 2 месеца.

Това са стоки с неизвестен произход, в чието производство са вложени материали със съмнително качество. Освен че са евтини, тези стоки може да бъдат и опасни. Ежемесечно има по няколко процедури за унищожаване на тези нелегални стоки.