Илияна Йотова: Държавата, която иска да е технологична, трябва преди всичко да бъде държава на математиката

Във всяка технология има толкова бъдеще, колкото в нея има математика. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на международната конференция "Дни на математиката в София". Форумът е под патронажа на държавния глава и събира повече от 200 учени от над 30 държави.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Държава, която иска да бъде технологична, трябва преди всичко да бъде държава на математиката с добри учители, силни университети и научни институти, на които гледаме не като на разход, а като на инвестиция с най-висока възвръщаемост. Имаме традиция, която започва от първите математически олимпиади и стига до днешните центрове за изкуствен интелект."