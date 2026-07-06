БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Масов бой и стрелба в ромския квартал на Асеновград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
полицията варна издирва годишно момиче снимки
Слушай новината

Напрежение в ромския квартал на Асеновград. Тази нощ близо 300 души са се замеряли с предмети, а е стреляно и с въздушна пушка.

Агресивното поведение на многобройните групи от враждуващите две фамилии в Асеновград се е разиграло тази нощ около 1 ч. За щастие по това време тук е имало разположен полицейски патрул, тъй като още в петък в квартала е имало много нарушения на обществения ред. Въпреки това униформените не са успели да респектират местните хора и се е стигнало до масово замеряне с предмети и стрелба с въздушна пушка.

Враждуващите обитават съседни имоти, които според думите на директора на полицията са с незаконни постройки в тях. Ще пристигнат и екипи на НАП, тъй като операцията включва всякакъв вид проверки за незаконна дейност в квартала.

Арестувани са до момента шестима души, а издирването на още продължава. Всички те са криминално проявени, уточни директорът на полицията, който определи случилото се като изключително дръзко и цинично.

Състоянието на ранения полицай не е тежко. Той е пострадал от изстреляна съчма.

#ромска махала #напрежение #Асеновград

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Турция забрани къпането в Черно море
2
Турция забрани къпането в Черно море
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
4
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
5
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
6
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Криминално

Сигнал за бомба затвори Съдебната палата в Стара Загора
Сигнал за бомба затвори Съдебната палата в Стара Загора
Шестима задържани за наркотици при акция в Слънчев бряг Шестима задържани за наркотици при акция в Слънчев бряг
Чете се за: 01:00 мин.
Митничари задържаха големи количества „маркови“ стоки Митничари задържаха големи количества „маркови“ стоки
Чете се за: 01:57 мин.
11 месеца след инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Днес Окръжен съд-Бургас започва разглеждане по делото 11 месеца след инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Днес Окръжен съд-Бургас започва разглеждане по делото
Чете се за: 01:35 мин.
След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството
Чете се за: 02:07 мин.
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
11701
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Вълна от имейли за бомбени заплахи в цялата страна
Вълна от имейли за бомбени заплахи в цялата страна
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Привикват за разпит певеца Емрах за обяснение кой е карал...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Автобус аварира преди тунел „Траянови врата“ на АМ...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Горещини и пожари: Дебат за вот на недоверие срещу френския кабинет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ