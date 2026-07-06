Масов бой и стрелба в ромския квартал на Асеновград

Напрежение в ромския квартал на Асеновград. Тази нощ близо 300 души са се замеряли с предмети, а е стреляно и с въздушна пушка.

Агресивното поведение на многобройните групи от враждуващите две фамилии в Асеновград се е разиграло тази нощ около 1 ч. За щастие по това време тук е имало разположен полицейски патрул, тъй като още в петък в квартала е имало много нарушения на обществения ред. Въпреки това униформените не са успели да респектират местните хора и се е стигнало до масово замеряне с предмети и стрелба с въздушна пушка.

Враждуващите обитават съседни имоти, които според думите на директора на полицията са с незаконни постройки в тях. Ще пристигнат и екипи на НАП, тъй като операцията включва всякакъв вид проверки за незаконна дейност в квартала.

Арестувани са до момента шестима души, а издирването на още продължава. Всички те са криминално проявени, уточни директорът на полицията, който определи случилото се като изключително дръзко и цинично.

Състоянието на ранения полицай не е тежко. Той е пострадал от изстреляна съчма.