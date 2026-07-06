Автобус аварира преди тунел “Траянови врата” на АМ "Тракия". Пътниците бяха извозени с друг автобус.
Причината за инцидента е скъсано водно съединение. Автобусът е тръгнал от Бургас около полунощ и е аварирал преди тунела в 6.30 сутринта. Пътниците изчакали около час и половина за нов превоз. В момента се извършва ремонт на двигателя.
Първоначалната информация беше, че автобусът е горял. Пожар обаче не е имало, хората са се заблудили от парата, която е изтекла от скъсаното водно съединение.
Габриел Колев, шофьор: "Повредата е много малка, дребна, незначителна. Ей тези гуми имат стареене и тъй като от времето, от горещините има едно такова съедение, което е спукано. Получи се теч на антифриз и аз го видях, че тече и спрях, за да не... ако не бях спрял, щеше да се повреди двигателят."