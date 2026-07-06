Даниел Боримиров преди мача с Борац: Нашето желание е да победим още утре

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров води делегацията на отбора, която тази сутрин замина от София с чартърен полет аз Баня Лука, където утре вечер българският шампион ще се изправи срещу местния Борац в първи мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той говори пред репортерите на летище "Васил Левски".

"Мисля, че сме добре подготвени за този мач. Надявам се да го покажем утре. Мисля, че сме по-силни от миналия сезон и трябва това да го покажем още в утрешния мач. Класата на футболистите, които взехме, е по-сериозна", каза Боримиров.

"Всеки един отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение и ние ще подходим с необходимото уважение към всеки от противниците. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри. Изненада може да стане, ако не подходим максимално сериозно като отбор, но това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболисти живее с мисълта за утрешния мач. Не обичам да давам прогнози, ние ще се стараем. Нашето желание е да победим още утре, така че е важно всеки един от нашите футболисти да изпълни тактическите задачи", добави шефът.

"Реваншът е важен за нас. Дванадесетият играч е нашата невероятна публика. Те ще бъдат с нас, надява се той.

"Трансферният прозорец е отворен до месец септември, така че всичко е възможно да се случи", каза Даниел БОримиров за селекцията на отбора.

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