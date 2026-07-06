След трагедията в Струма: Къде е табелата със забраната за къпане?

Тридневен траур в община Дупница след трагедията край село Пастух, при която загинаха две деца на 8 и на 11 години, баба им и дядо им. Не е ясно и къде е изчезнала табелата на Община Невестино, указваща че във фаталния вир къпането е абсолютно забранено.

В петък следобед семейството отишло на пикник. Едното дете влязло да се къпе в придошлата река и започнало да се дави, другите се опитали да му помогнат, но всички потънали във водата. Мястото е много популярно за излети, разходки и къпане в реката и въпреки че от месец юни има категорична забрана за къпане, тя редовно се нарушава. А предупредителните табели бързо изчезват.

На този нерегламентиран, но популярен речен плаж, редовно идват хора от целия регион, разказва кметският наместник на село Пастух. Във фаталния петък обаче реката била буйна и нямало други туристи.

Цветанка Манчова, кметски намесник: "Валяло беше дъжд някъде нагоре по Перник и беше придошла малко реката и явно е понанесла малко тлака, тиня и те явно са подхлъзнали и са паднали."

Издирването им било при изключително тежки условия - калната вода, гъстата растителност и силното подводно течение дезориентирали дори опитен гмуркач като Малин, включил се като доброволец в акцията.

Малин Попов, доброволец в издирвателната акция: "С фенера вечерта видимостта ми беше не повече от метър, метър и двадесет. Мътно, тъмно."

Дълбочината на вира на места била повече от 5 метра, а под водата дебнели и други опасности.

Малин Попов, доброволец в издирвателната акция: "Точно тук има паднало дърво, което не се вижда въобще. Около на 2 метра и половина се намира. Завихрянето е точно там. Нанос, който е 50 см, излиза и след това отива дълбоко. От там минава основното течение, оттук се завърта - просто трябва да се внимава."

Затова и местните власти предупреждават хората да бъдат изключително внимателни.

Стоян Стоянов, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Кюстендил: "Реката като цяло, самото място, крие много опасности, дълбочини, завихряния, бързо течение, наноси, подводни камъни, растителност, паднали дървета."

Издадената през юни заповед за забрана за къпане във водните обекти редовно се неглижира от туристите, а предупредителните табели бързо изчезват. Младежи от близките къщи за гости пък редовно скачали от опасните скали над реката.

Цветанка Манчова, кметски наместник: "И да има табела, никой не чете табелата... Някои скачат от средата, някои скачат отгоре, пък съм виждала някои и най-отгоре скачат."

Трагедията в Струма не отказа десетки други туристи да търсят разхлаждане от жегата край реката и този уикенд.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска.