Скандалът „Баба Алино“: Уволнената шефка на кадастъра ще съди бившия регионален министър Николай Найденов за клевета

Службата по кадастър не узаконява и не издава разрешения за строеж. Ние сме орган, който само регистрира. Това заяви днес уволнената от министъра на регионалното развитие във връзка със случая "Баба Алино" шефка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова.

Тя допълни, че институцията не може да бъде обвинявана за нещо, за което не отговаря по закон. Божкова заяви, че ще заведе дело за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов.