След пожара в депо за отпадъци: Екоинспекцията в Стара Загора следи качеството на въздуха в района

Овладян е пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница.

Все още обаче има тлеещи огнища. Екипи на пожарната останаха на терен през нощта. В района на пожара еконинспекцията в Стара Загора разположи мобилна станция за измерване качеството на въздуха. Според първите данни не се отчита замърсяване на въздуха. Замерванията ще продължат поне 72 часа. Все още се изясняват причините за пожара, като не се изключва и версията огънят да е тръгнал от неправилно изхвърлени батерии или други отпадъци, които могат да се възпламенят.