Овладян е пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край Ракитница

Овладян е пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Няма опасност за жителите на близките населени места. При пожара няма пострадали. Не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово.

Сигналът за пожара е подаден днес в 16.40 часа. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на Регионалния център и е засегнал голяма площ.

На място работят 16 пожарникари от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, като са се включили и екипи на пожарната от Чирпан, три противопожарни автомобила, водоноски на Община Стара Загора, специализирана техника и тежка механизация на оператора на депото.

Окончателното потушаване на пожара ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Фирмата - оператор извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището.

Екипите ще останат на терен през цялата нощ. РИОСВ Стара Загора разположи мобилна автоматична станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района. Към момента няма данни за замърсяване на атмосферния въздух, а мобилната станция ще остане на място поне 72 часа.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Сред обсъжданите хипотези е и възможността пожарът да е причинен от неправилно изхвърлени батерии или други отпадъци, които могат да се възпламенят.