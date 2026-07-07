БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО,...
Чете се за: 04:50 мин.
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Овладян е пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край Ракитница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
пожар Ракитница
Снимка: БНТ
Слушай новината

Овладян е пожарът в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Няма опасност за жителите на близките населени места. При пожара няма пострадали. Не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово.

Сигналът за пожара е подаден днес в 16.40 часа. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на Регионалния център и е засегнал голяма площ.

На място работят 16 пожарникари от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, като са се включили и екипи на пожарната от Чирпан, три противопожарни автомобила, водоноски на Община Стара Загора, специализирана техника и тежка механизация на оператора на депото.

Окончателното потушаване на пожара ще изисква време заради голямата дълбочина на депото. Фирмата - оператор извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището.

Екипите ще останат на терен през цялата нощ. РИОСВ Стара Загора разположи мобилна автоматична станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района. Към момента няма данни за замърсяване на атмосферния въздух, а мобилната станция ще остане на място поне 72 часа.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Сред обсъжданите хипотези е и възможността пожарът да е причинен от неправилно изхвърлени батерии или други отпадъци, които могат да се възпламенят.

#Ракитница #ОВЛАДЯВАНЕ #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
2
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
3
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
4
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре
6
Слаби превалявания днес, проливни валежи и гръмотевични бури утре

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Регионални

Два пожара горят край с. Марикостиново
Два пожара горят край с. Марикостиново
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
Чете се за: 00:47 мин.
Отвориха магистрала "Хемус" след катастрофата, при която загинаха трима души Отвориха магистрала "Хемус" след катастрофата, при която загинаха трима души
Чете се за: 02:10 мин.
Шестима души са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево Шестима души са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево
Чете се за: 01:45 мин.
Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница Пожар гори в Регионалното депо за отпадъци край село Ракитница
Чете се за: 01:00 мин.
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор
ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г. Депутатите от бюджетната комисия приеха бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина" Предложения за промени в Изборния кодекс: Само с машини в големите секции и без район "Чужбина"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца Румен Радев: "Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Приятелката на Никола Бургазлиев, коята е била в катастрофиралото...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Започна ключовата среща на върха на НАТО в Анкара
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Осем души са задържани при полицейска операция в Габрово
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Транспортираха дете за лечение в Германия със самолет...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ