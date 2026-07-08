Феновете на Швейцария са готови за отмъщение за загубата от Аржентина през 2014 г.

Макар феновете на Швейцария да бяха по-малко по трибуните на стадион "БК Плейс" във Ванкувър, именно те са тези, които празнуваха след последния съдийски сигнал на четвъртфинала срещу Колумбия.

"Кръстоносците" победиха южноамериканците с 4:3 след изпълнение на дузпи и нулево равенство в редовното време и продълженията.

"Невероятно е, великолепно. Играхме срещу Аржентина на световното първенство в Бразилия през 2014 година и загубихме след продължения. Сега ще ги победим. Искаме да стигне до финала на турнира в Ню Йорк", сподели фен на европейците пред камерата на БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.