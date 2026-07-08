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Феновете на Швейцария са готови за отмъщение за загубата от Аржентина през 2014 г.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Швейцария и Аржентина излизат един срещу друг в четвъртфинален двубой, а последната им среща бе на Мондиала в Бразилия през 2014 г.

Феновете на Швейцария са готови за отмъщение за загубата от Аржентина през 2014 г.
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Макар феновете на Швейцария да бяха по-малко по трибуните на стадион "БК Плейс" във Ванкувър, именно те са тези, които празнуваха след последния съдийски сигнал на четвъртфинала срещу Колумбия.

"Кръстоносците" победиха южноамериканците с 4:3 след изпълнение на дузпи и нулево равенство в редовното време и продълженията.

"Невероятно е, великолепно. Играхме срещу Аржентина на световното първенство в Бразилия през 2014 година и загубихме след продължения. Сега ще ги победим. Искаме да стигне до финала на турнира в Ню Йорк", сподели фен на европейците пред камерата на БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

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