След катастрофата с три жертви на „Хемус“: 7-годишното дете остава в критично състояние

7-годишното дете, пострадало при тежката катастрофа вчера на автомагистрала „Хемус“, остава в критично състояние. Извършена му е животоспасяваща операция, съобщи за „По света и у нас“ директорът на шуменската болница д-р Димитър Костов.

Детето е в кома и остава под лекарско наблюдение в интензивното отделение на болницата. При катастрофата то е получило множество травми - мозъчна, гръдна и коремна, има и фрактури по тялото. Другите двама пострадали при инцидента са без опасност за живота. Тежката катастрофа стана във вторник на стеснен участък от магистралата, заради ремонт. Лекият автомобил, в който са пътували петима души, се е ударил челно в микробус, който е идвал в насрещната лента за движение. На място загинаха двама от пътниците в леката кола, а 11-годишно дете почина на път за болницата.