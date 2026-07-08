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Жена пострада тежко след нападение от две кучета в Самоков

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Жена е с тежки наранявания, след като беше нападната от две кучета в Самоков. Тя е настанена в болница с множество рани в областта на главата, лицето и шията. Инцидентът е станал в понеделник на ул. „Цар Борис III“ в Самоков. Жената е разхождала собственото си куче, когато е била нападната от две други кучета, водени от техния стопанин.

Очевидецът Георги Жарков разказва, че е чул викове за помощ и веднага се е притекъл на мястото на инцидента.

Георги Жарков, очевидец: „Грозна картина, пихме кафе с мой приятел наблизо, чухме писъци и веднага се притекох на помощ. Кучето беше я захапало зад ухото. Бяха две кучета, но за щастие другото не агресира. Собственикът се опитваше да му отвори устата, но явно без резултат, аз също му помагах с удари и с каквото мога, за да я пусне. Това са големи кучета, доста силни. Ако имаше наморник нямаше да се стигне изобщо до този инцидент.“

Според свидетелите, след нападението собственикът на кучетата е напуснал мястото. По-късно той е бил установен и задържан от полицията. Пострадалата е транспортирана в лечебно заведение в София, където лекарите са установили множество травми по главата, лицето и шията. Дъщерята на пострадалата също коментира случилото се.

Милена Дойкова, дъщеря на пострадалата: „Направена и е операция, зашито е ухото и има доста нахапвания по главата. Засега е добре, в стабилно състояние, вливат и антибиотици, за да няма възпаление, защото лекарите казаха, че са доста големи раните.“

При последвалата проверка, извършена от компетентните институции, е установено, че собственикът е отглеждал общо 11 кучета от породата Американски булдог. За 10 от тях има данни за поставен микрочип и издадени паспорти, но липсват данни за извършена ваксинация срещу бяс и редовно обезпаразитяване. Животните са настанени в общинския приют в Самоков. Собственикът на кучетата е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Вижте още в репортажа на Дарина Ангелова

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