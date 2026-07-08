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ЕП за защитата от горещите вълни: Мащабна операция за реагиране при горски пожари

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Готовността на Европейски Съюз за защита на хората от повтарящите се горещи вълни и нарастващата опасност от горски пожари ще обсъждат днес евродепутатите в Страсбург.

Тазгодишната пролет е била най-топлата за Европа откакто се води статистика. Ранната гореща вълна обхвана западната част на континента още през май. Екстремните жеги през последните седмици създават условия за суши и вече предизвикват горски пожари. Очаква се Европейският Съюз да разгърне най-мащабната досега операция за реагиране при пожари за настъпващото лято в рисковите зони на Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия.

#горещи вълни #мащабна операция #защита #горски пожари

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