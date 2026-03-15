Ключови местни избори във Франция – тест преди президентската надпревара догодина

Във Франция днес гласуват на ключови местни избори. Право на глас имат 48 млн. избиратели, а секциите ще затворят след по-малко от час. Вотът е тест преди предстоящите догодина президентски избори, а големият въпрос е продължава ли крайната десница да се радва на огромната подкрепа, която имаше до този момент.

Първият тур на местните избори във Франция е тест за нагласата на французите за предстоящите президентски избори през 2027 година. По информация на национални медии, днес избирателната активност няма да достигне повече от 56%, което е повече от тази през 2020 година, когато обаче изборите се проведоха в обстановка на пандемия.

Макар резултатите да станат ясни след 21:00 часа българско време, кампанията очерта следните тенденции. Лявото по места е разделено, а крайната десница печели подкрепа в големите градове, като Марсилия, Тулон и Ница. Най-интересната битка обаче е тази за Общинския съвет и кметското място в Париж. Тук се противопоставят бившият министър на културата Рашида Дати от десните републиканци, както и представителя на социалистите Еманюел Грегоар.

Над милион и 400 хиляди парижани имат право да изберат следващия кмет на столицата. Париж е управляван от социалисти от 2001 г, но резултатите от последните два мандата на кмета Ан Идалго са противоречиви. От една страна, чистотата на въздуха в града се е подобрила многократно, а в столицата са изградени много велоалеи. Градът бе домакин и на Олимпийски игри. От друга страна обаче, жителите казват, че придвижването в града е станало много по-трудно.

Андрей, жител на Париж: "Що се отнася до Париж, като жител на 19-и район, считам, че основният проблем е автомобилният трафик. Всичко, което е направено за велосипедите, е било лошо проектирано, неправилно разбрано и недобре обмислено – вече е невъзможно да се прибереш у дома в 19-и район."

Мари Жоливе, жителка на Париж: "Аз смятам, че резултатите са много добри за парижаните; в крайна сметка аз съм доволна. Все още има много неща за вършене, много проекти все още не са доведени до край."

И докато в Париж левицата се представя най-силно, а крайната десница не намира подкрепа, остава неясно дали социалистите ще продължат да управляват Нант и Монпелие, а представителите на зелените големите градове като Лион и Страсбург.

Въпреки това, социологическите проучвания показват, че едва 8% от французите гласуват според партийната принадлежност на кандидатите. Много по-важни за тях са личността на кандидатите и техните конкретни програми.

Гийом Фафиот, жител на Париж: "Не знам дали тези общински избори наистина имат национално значение, защото във Франция имаме склонност да смесваме различните избори. А общинските избори все пак са свързани с местното ниво, затова мисля, че трябва да се разглеждат именно в този контекст. Националните въпроси ще бъдат на дневен ред догодина с президентските избори."

Сред основните приоритети на французите остават темите за сигурността в градовете, социалните разходи, но и екологията. Балотажът на 22 март, за който ще се класират всички кандидати, събрали над 10% на първия тур, ще покаже не само какви мерки за градската среда очакват французите, но и дали традиционните партии от целия политически спектър ще се обединят срещу кандидатите на крайната десница.

Автор: Михаил Иванов, кореспондент на БНТ в Париж