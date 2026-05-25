Изпращаме месец май с топло време, но юни започва с нов риск от валежи

След тежката метеорологична обстановка в петък и събота времето в България временно ще се успокои, но още в средата на седмицата се очаква нов процес с валежи, гръмотевични бури, градушки и силен вятър. Това съобщи синоптикът Анастасия Стойчева в студиото на „Денят започва“.

В голяма част от Северна България, особено в Централна Северна и Североизточна България, количествата на валежите за месеца вече са между два и три пъти над нормата. Най-сериозни количества са отчетени в Централния Предбалкан и Централна Стара планина – между 45 и 80 литра на квадратен метър. В областите Габрово и Ловеч, по-малко във Велико Търново, сумарните валежи за месеца достигат сумарно за месеца между 150 и 200 литра.

Според прогнозата следващите два-три дни ще донесат временно стабилизиране на времето. Най-топло се очаква да бъде на 27 май, когато в части от Горнотракийската низина, Дунавската равнина и крайните югозападни райони температурите ще преминат границата от 30 градуса.

„Това ще е, може би, първият по-горещ ден, който ще имаме в този месец май“, отбеляза Стойчева.

Още в нощта срещу четвъртък обаче към страната ще се приближи студен атмосферен фронт, който ще доведе до понижение на температурите с 5 до 7 градуса.

Очаква се преди преминаването на фронта да се усили югозападният вятър, а след него – северозападният. В Източна България вятърът ще се обърне от североизток. Именно в зоната на срещата между различните въздушни потоци най-вероятно ще се развият най-мощните гръмотевични процеси.

След краткото захлаждане фронтът ще премине бързо и в края на седмицата времето отново ще стане предимно слънчево.

В началото на юни голямата положителна температурна аномалия над Западна и Централна Европа ще се запази. България ще остане в периферията на този процес, като по-високите температури ще се усещат по-осезаемо в западната част на страната. И през първата седмица на юни вероятността за валежи у нас остава.




